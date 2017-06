RAI: SANTANCHè, CDA INADEGUATO SI DIMETTA

25 giugno 2017- 16:11

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - “A sinistra si ricopre d'oro Fabio Fazio, a destra si manda a casa Massimo Giletti. Questo è il nuovo corso della Rai, un'informazione indirizzata verso una sola area politica. Probabilmente il Consiglio d'amministrazione spera di tenersi buono il Pd e gli vuole fare un bel regalo in vista delle prossime elezioni: un servizio pubblico che per fare informazione si rivolge solo a professionisti di quella parte politica". Lo afferma la deputata di Forza Italia Daniela Santanchè. "Questo Cda -aggiunge- si sta dimostrando completamente inadeguato e l'unica possibilità che ha per salvarsi la faccia è dimettersi per intero al più presto e ritirare le proprie decisioni”.