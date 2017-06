RAI: TORNA SANTORO A RAI3, SPAZIO ALL'ATTUALITà

28 giugno 2017- 17:58

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Michele Santoro sarà uno dei protagonisti della stagione autunnale di Rai3 con dei racconti-inchiesta. L'attualità trova sempre più spazio sulla rete diretta da Daria Bignardi: martedì prima serata con Bianca Berlinguer con #cartabianca, mentre Lucia Annunziata raddoppia con 'In ½ h' con la prima parte dedicata a una grande intervista e la seconda mezz'ora all'approfondimento. Confermati i programmi 'storici' della rete come 'Mi manda Rai3', 'Report', 'PresaDiretta' e 'Chi l'ha visto?', mentre da novembre ci sarà un nuovo programma "che vuol essere una provocazione e un esperimento sociale", ovvero 'Andiamo a governare'. Giovedì serata dedicata ai racconti d'autore, sul fronte della cronaca confermato 'Un Giorno in Pretura' che nel 2018 compirà 30 anni. Il sabato ritorna 'Storie maledette' con Franca Leosini, una delle icone della tv e le sue interviste; tra i volti di Rai3 anche Massimo Gramellini con 'Le parole della settimana'. Il 17 settembre appuntamento speciale con l'emozionante biopic su Pino Daniele, Il tempo resterà, portato in sala da Giorgio Verdelli. Dopo il film andrà in onda 'Sanghenapule', la piéce teatrale di Roberto Saviano tra i misteri e le contraddizione della città partenopea.