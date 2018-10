30 ottobre 2018- 19:33 Rai: Verducci, è cominciata 'occupazione' Lega-M5S

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "È cominciata l' 'occupazione' della Rai da parte di Lega e M5S, con la 'cacciata' dalla guida dei Tg di ottimi professionisti capaci in questi anni di far salire gli ascolti e la qualità dei contenuti. Dopo l'incontro di Arcore che ha portato all'elezione di Foa, dopo settimane di trattative spartitorie furiose tra Di Maio e Salvini con un occhio (anzi due) di riguardo a Berlusconi, in Rai arriva le prima ondata di nomine comandate da Lega e M5S". Lo dice il Senatore Pd Francesco Verducci, della Commissione Vigilanza Rai. "Nomine che avvengono nel peggiore dei modi, con solo logiche di potere, perché fatte senza un piano editoriale di riferimento. E dunque con l'obiettivo di 'occupare' la Rai, che già oggi è di gran lunga la grancassa di risonanza del Governo e dei partiti di maggioranza, violando ogni equilibrio, come testimoniato dai dati Agcom", conclude.