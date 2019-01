29 gennaio 2019- 16:47 Rai: Verducci, 'flop Grillo? no spettatori a operazioni di regime'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Il flop del programma su Grillo? Inequivocabile. È chiaro che è un'operazione tutta politica e per nulla televisiva, e per questo i dati sono così netti e disastrosi per Freccero, che non avrebbe dovuto umiliare in questo modo il servizio pubblico. È una di quelle operazioni che sa di 'fine regime' da lontano un miglio. I telespettatori se ne sono accorti subito e hanno cambiato canale". Lo dichiara il senatore Pd Francesco Verducci, della Commissione Vigilanza Rai e vice Presidente Commissione Cultura.