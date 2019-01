26 gennaio 2019- 17:31 Rai: Verducci, 'vergognosa disinformazione, ad Salini in Vigilanza'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Il servizio sul 'signoraggio monetario' andato in onda ieri sera su Rai2 è un distillato di disinformazione in funzione anti-euro. Un esempio lampante di 'racconto falso e distorto' che porta a manipolare la pubblica opinione. Questo è inaccettabile. La democrazia si fonda sulla corretta informazione". Lo afferma Francesco Verducci del Pd. "La manipolazione è lo strumento del totalitarismo. Questa deliberata propaganda sovranista e nazionalista di cui si fa vanto il Direttore di Rai2 Freccero è contro ogni principio del servizio pubblico e della democrazia. L'AD Salini intervenga, basta far finta di nulla. La Rai viene usata come clava ideologica per imporre al pubblico false convinzioni. Tutto questo è pericoloso e inaccettabile. Salini venga urgentemente in Vigilanza a riferire su quel che sta accadendo in una Rai che i nuovi zelanti dirigenti stanno trasformando in un organo di regime in sfregio a tutti gli italiani".