14 marzo 2019- 16:57 Rai Way: in 2018 utile a 60 mln +6,2%, proposta cedola 21,96 cent

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Ray Way archivia l'esercizio 2018 con ricavi core pari a 217,7 milioni di euro, in crescita dello 0,7% rispetto ai 216,2 milioni dell’esercizio 2017. I ricavi riconducibili a RAI, pari a 184,6 milioni, riflettono l’indicizzazione all’inflazione e beneficiano del contributo di 6,8 milioni derivante dai servizi evolutivi. I ricavi da clienti terzi si attestano a 33,1 milioni. Cresce la reddititività e l'utile netto segna un incremento del 6,2% a 59,7 milioni che si confronta con i 56,3 milioni del 2017. Sono i risultati approvati dal cda che ha proposto un dividendo di 21,96 cent/azione, corrispondente ad un valore complessivo in linea con l’utile netto 2018 e ad un dividend yield del 4,6%. L’Adjusted ebitda è pari a 118,3 milioni, in crescita del 2,4% rispetto a 115,5 milioni dell’esercizio 2017, anche per effetto dei benefici dalle iniziative di efficienza operativa. Il margine sui ricavi è pari al 54,3% (rispetto al 53,4% del 2017). Includendo l’impatto degli oneri non ricorrenti (1,2 milioni nel 2018 rispetto a 1,7 milioni del 2017), l’ebitda è pari a 117,1 milioni, in crescita del 2,9% rispetto ai 113,8 milioni registrati nel 2017. L’ebit è pari a € 83,8 milioni, in crescita del 3,0% rispetto agli € 81,4 milioni del 2017, con il maggiore ebitda che più che compensa il beneficio da rilascio di fondi registrato nel 2017. Nell’esercizio 2018 gli investimenti sono pari a 27,0 milioni, di cui 7,6 milioni legati ad attività di sviluppo ( 23,7 milioni dell’esercizio 2017, di cui 11,2 milioni in attività di sviluppo ed M&A). Il capitale investito netto è pari a 164,3 milioni, con una posizione finanziaria netta pari a -16,6 milioni (disponibilità liquide nette), in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2017 quando si è registrato un indebitamento finanziario netto di 4,8 milioni, confermando una solida generazione di cassa. Per l’esercizio 2019 la società prevede un’ulteriore crescita organica dell’Adjusted ebitda; investimenti di mantenimento in rapporto ai ricavi core sostanzialmente in linea al valore del 2018.