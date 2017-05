RAI: ZAIA, PREOCCUPATI PER POSSIBILE RIDIMENSIONAMENTO SEDE VENETO/RPT

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Luca Zaia ha informato oggi la Giunta regionale dell’incontro che la Vicepresidenza ha avuto nei giorni scorsi con la Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) della sede Rai del Veneto, nel corso del quale i lavoratori avevano manifestato la preoccupazione circa un ridimensionamento del ruolo e della funzione della sede stessa che potrebbe, per effetto della nuova Convenzione Rai-Stato, ritrovarsi “priva di autonomia operativa, finanziaria e soprattutto progettuale”.“Il Presidente – dice l’informativa - esprimendo assoluta contrarietà a qualsivoglia iniziativa di riduzione di ruolo e funzioni, propone, innanzitutto, che la Giunta regionale esprima il pieno appoggio alla difesa delle prerogative della sede regionale della Rai. Propone anche di incaricare il Vicepresidente Gianluca Forcolin e l’Assessore per i Rapporti con il Consiglio regionale **Manuela Lanzarin** di promuovere presso il Consiglio medesimo l’assunzione di una posizione comune di forte contrarietà rispetto a tale prospettata proposta di ridimensionamento della funzione e del ruolo della sede regionale della Rai”.La Giunta ha approvato l’informativa e ha dato mandato al Vicepresidente e al competente Assessore affinché l’informativa venga inviata al Presidente e ai capigruppo del Consiglio Regionale e sia trasformata in mozione da porre quanto più rapidamente all’esame dell’assemblea, al fine di poter evidenziare ai vertici dell’Azienda radio-televisiva e al Governo il senso della più ampia partecipazione politica alle preoccupazioni manifestate dai lavoratori e per la difesa e salvaguardia di un patrimonio culturale e informativo del territorio.