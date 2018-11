10 novembre 2018- 12:39 Raiffeisen: si dimette ceo Gisel (2)

(AdnKronos/ats) - In occasione dell'Assemblea, che non sarà aperta al pubblico, lasceranno il cda Daniel Lüscher, Urs Schneider e Philippe Moeschinger, ovvero gli ultimi rappresentanti dell'era Vincenz. Oltre a Lachappelle, verranno presentati per l'elezione nell'organo di vigilanza anche Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas A. Müller e Beat Schwab. Una delle prime sfide del prossimo presidente del cda sarà nominare il nuovo ceo: l'organo di vigilanza ha già avviato il processo di ricerca. Per la successione di Gisel si sono già fatti alcuni nomi: da Dagmar Kamber-Borens, di Credit Suisse, a Hanspeter Köng, capo di Postfinance, passando da vari capi di banche cantonali.