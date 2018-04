19 aprile 2018- 17:13 Randstad Employer Brand, ecco i vincitori

Milano, 19 apr. (Labitalia) - Gli italiani sognano di lavorare in Automobili Lamborghini, Coca-Cola Hbc Italia, Ikea e Florim. Sono queste le aziende vincitrici del Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento assegnato sulla base della più completa e rappresentativa ricerca globale dedicata all'employer branding da Randstad, secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, oggi, a Milano, Palazzo Mezzanotte, in occasione del Randstad Award.Commissionato da Randstad all'istituto di ricerca Kantar Tns e condotto su oltre 175.000 persone in 30 Paesi in modo indipendente (nessuna azienda si può iscrivere volontariamente per partecipare), con un’analisi approfondita su più di 5.700 aziende a livello globale, lo studio del Randstad Employer Brand ha misurato il livello di attrattività percepita delle aziende italiane da parte dei possibili dipendenti.In Italia, sono state intervistate circa 5.800 persone di età compresa tra 18 e 65 anni, un campione rappresentativo di occupati, studenti e non occupati, a cui è stato chiesto quali sono i fattori che rendono un’azienda attrattiva tra 150 aziende con oltre 1.000 dipendenti con sede in Italia.Le imprese italiane risultate più attrattive per i potenziali dipendenti nei dieci fattori oggetto della ricerca sono tutte eccellenze nel loro campo. Come Automobili Lamborghini, che si colloca al primo posto nella percezione degli italiani per ben cinque fattori: atmosfera di lavoro piacevole, retribuzione e benefits, sicurezza del posto di lavoro, visibilità del percorso di carriera e ottima reputazione. Il leader mondiale nella produzione di gres porcellanato Florim, invece, è l’azienda più attrattiva tra i potenziali dipendenti per equilibrio fra vita professionale e privata. Coca-Cola Hbc Italia è la prima azienda per solidità finanziaria, mentre Ikea è davanti a tutte le altre aziende analizzate per responsabilità sociale d’impresa. Randstad Holding è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.858 filiali e 38.331 dipendenti, per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2017 23,3 miliardi di euro, è la seconda agenzia di servizi Hr al mondo. Presente dal 1999 in Italia, Randstad conta ad oggi 2.000 dipendenti e oltre 300 filiali a livello nazionale. Inoltre, è la prima agenzia per il lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e Gees (Gender Equality European Standard) in materia di pari opportunità.