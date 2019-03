11 marzo 2019- 22:31 Ranieri, buona la prima: doppietta giallorossa

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - La Roma batte l'Empoli 2-1 nel posticipo della 27esima giornata e Claudio Ranieri festeggia il ritorno sulla panchina giallorossa con una vittoria. All'Olimpico, i padroni di casa sbloccano il risultato al 9' con El Shaarawy e regalano il momentano pareggio ai toscani con l'autorete di Juan Jesus al 12'. E' di Schick, al 33', la rete che vale il 2-1.Nel finale, in 10 per l'espulsione di Florenzi, la Roma rischia grosso: Krunic firma il 2-2 ma l'arbitro Maresca, con l'ausilio del Var, annulla per un tocco di mano di Oberlin nel corso dell'azione. Il prezioso successo in chiave Champions consente ai giallorossi di salire a 47 punti, a 3 lunghezze dal quarto posto occupato dall'Inter. L'Empoli rimane a quota 22 e ha un solo punto di vantaggio sul Bologna, terzultimo.