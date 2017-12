RAPINE AD AUTOTRASPORTATORI, TREDICI ARRESTI A PALERMO

13 dicembre 2017- 07:02

Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - Dopo i recenti blitz di mafia, continua l’azione di prevenzione e contrasto sul territorio da parte dei Carabinieri di Palermo. Alle prime luci dell’alba è stata colpita anche un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione, in città, di numerose rapine ai danni di autotrasportatori di tabacchi. Sono 9 le rapine di cui 2 consumate con un bottino di un valore potenziale di quasi un milione di euro. I Carabinieri hanno azzerato un vero e proprio “commando” caratterizzato "da una struttura solida e articolata che operava ripartendo, tra gli affiliati, ruoli e competenze (pianificazione dei colpi, furto di mezzi idonei anche agli sbarramenti stradali, immobilizzazione e sequestro delle vittime, sottrazione e successiva ricettazione della merce", dicono gli inquirenti.Nella notte è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, "nei confronti dei 13 componenti (di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) dell’associazione finalizzata alla perpetrazione di rapine agli autotrasportatori".I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la caserma “G. Carini” sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Colonnello Antonio Di Stasio.