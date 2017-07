RBD ARMATORI: PILLARSTONE, PIENO SUPPORTO A RILANCIO

26 luglio 2017- 17:34

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Pillarstone, piattaforma fondata nel 2015 da Kkr Credit con John Davison, coinvestitore e Ceo, valuta "con favore" la decisione del cda di Rbd Armatori, società armatoriale napoletana, "di rassegnare le proprie dimissioni" e la nomina da parte dell’assemblea dei soci di un "nuovo consiglio composto da 3 amministratori indipendenti di elevato standing, quali Corrado Gatti, Enrico Laghi e Andrea Zoppini". A questi Pillarstone ha già "assicurato - si legge in una nota - il proprio supporto per la definizione di un piano che salvaguardi i valori aziendali e risolva in via definitiva la grave crisi finanziaria che da tempo affligge la società". Evidenziando i progressi registrati a sole quattro settimane dal proprio intervento, Pillastone fa notare come si vada delineando "un percorso di risanamento" che "non imponga la dismissione del patrimonio di Rbd Armatori e consenta la permanenza in Italia delle sue competenze gestionali e dei suoi asset".