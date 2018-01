RC AUTO: DA IVASS NUOVE SEGNALAZIONI, FALSO SITO E POLIZZE CONTRAFFATTE

12 gennaio 2018- 17:43

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Dall'Ivass arrivano nuove segnalazioni: la prima riguarda il sito www.coperturaveicolo.it che è un falso sito internet per la verifica delle coperture assicurative r.c. auto mentre il sito 'www.assicurazioniriccio.com' commercializza polizze r.c.auto contraffatte. Dai controlli effettuati dall'Autorità emerge che il sito 'www.coperturaveicolo.it' "è stato impiegato per attestare falsamente l’autenticità di polizze contraffatte promosse e commercializzate tramite siti internet non riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico – RUI tenuto dall’Ivass. Per avvalorare le informazioni nell’home page del sito appare un presunto copyright 'Ania Italia'. L’Ania, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha formalmente disconosciuto la titolarità del sito". Pertanto, l’Ivass ha chiesto "l’urgente oscuramento del sito alle Autorità competenti".