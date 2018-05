8 maggio 2018- 10:52 Rc auto: Ivass, 'ariaassicura.it' non iscritto al registro

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Il sito internet 'www.ariaassicura.it' non è riconducibile ad un intermediario assicurativo iscritto nel registro. Ad evidenziarlo in una nota è l'Ivass dopo che è stata segnalata la promozione di polizze Rc auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del suddetto sito internet, i cui contenuti sono risultati i medesimi del sito www.fedeassicurazioni.com (oggi offline), già oggetto di comunicato stampa diramato in data 8 marzo 2018. Poiché il suddetto sito non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari - Rui, l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso esso è irregolare e, conseguentemente, l’Ivass ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti.L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it.