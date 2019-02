5 febbraio 2019- 10:48 Rc Auto: Ivass, attività 'carsinsurance2000.it' irregolare

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - L’intermediazione di polizze Rc Auto tramite il sito 'www.carsinsurance2000.it', oggi off-line, è risultata irregolare; le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. Lo rende noto l'Ivass in un comunicato. I clienti entrati in contatto con il sito in questione hanno ricevuto documentazione assicurativa solo apparentemente riconducibile alla compagnia Zurich Insurance Company Ltd che ne ha disconosciuto l’autenticità e segnalato i fatti all’Autorità Giudiziaria.Inoltre, il sito www.carinsurance2000.it utilizzava l’identità di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico tenuto dall’Ivass ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo.L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione on-line di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea. In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it.