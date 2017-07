RC AUTO: IVASS, COMMERCIALIZZAZIONE POLIZZE CONTRAFFATTE

13 luglio 2017- 16:38

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - L'impresa croata Hok Osiguranje DD, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) nel ramo danni 10 - r.c. auto, ha comunicato di aver riscontrato polizze r.c. auto temporanee contraffatte intestate a proprio nome. Lo rende noto l'Ivass in un comunicato.Le polizze contraffatte risulterebbero commercializzate via internet tramite il sito http://hokinsurance.com non riconducibile all’impresa né ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.). Il suddetto sito, inoltre, riporta recapiti diversi da quelli messi a disposizione dall’impresa, ai quali l’utenza potrà rivolgersi direttamente per verificare la validità delle singole polizze che sono i seguenti: