RC AUTO: IVASS, IN III TRIM. 2017 PREMIO MEDIO A 420 EURO

7 febbraio 2018- 17:16

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Il premio medio per la garanzia r.c. auto nel terzo trimestre del 2017 è pari a 420 euro; il 50 per cento degli assicurati paga meno di 378 euro. E' quanto emerge dai risultati dell'indagine Iper sui prezzi per la garanzia Rc Auto diffusi oggi dall'Ivass. Il trend dei prezzi della r.c.auto, sottolinea l'Autorità, "mostra segnali di rialzo: nel corso del trimestre analizzato il prezzo medio è aumentato del 2%. Tale aumento ha inciso sulla riduzione dei prezzi rilevata su base annua che si contrae attestandosi al -1,3 %".La dispersione dei prezzi, rileva l'Ivass, "è ampiamente differenziata nel territorio: i prezzi tendono ad essere meno differenziati nelle province meridionali in cui, storicamente, il sistema di Bonus Malus è stato meno efficiente nel catturare la sinistrosità". La maggiore dispersione dei prezzi riscontrata nelle polizze cosidette 'telematiche' sembrerebbe indicare che la scatola nera consente misure più precise dei rischi assicurati che si riflettono positivamente sulla tariffazione: il differenziale di dispersione dei prezzi rispetto ai contratti tradizionali (senza scatola nera) è di oltre 3 punti percentuali. Prosegue, in decelerazione, il trend di crescita delle polizze 'telematiche': al terzo trimestre 2017 il 20,3% dei contratti prevede una scatola nera.