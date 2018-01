RC AUTO: IVASS, POLIZZE CONTRAFFATTE DA 'ASSICURAZIONIMONTE.IT'

19 gennaio 2018- 15:31

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - L'Ivass segnala la commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte a marchio Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, per il tramite del sito internet (oggi off-line) www.assicurazionimonte.it', nella cui Homepage era pubblicata l’immagine contraffatta di una pagina dell’Albo delle Imprese della stessa Ivass con informazioni sulla compagnia 'Assicurazioni Monte - Agenzia di Assicurazioni', impresa in realtà inesistente, nonché i dati identificativi di intermediari assicurativi regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari - Rui, che hanno negato ogni coinvolgimento con l’attività posta in essere per il tramite del predetto sito.Pertanto, l’intermediazione di polizze assicurative per il tramite del suddetto sito internet è da considerarsi attività irregolare e l’Ivass ha segnalato tali fatti alle Autorità competenti.