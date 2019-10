16 ottobre 2019- 19:48 Rcs: Della Valle, 'nessuna lettera a Cairo su affare Blackstone'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "In riferimento alla notizia di una nostra lettera inviata a Cairo per l’affare Blackstone, teniamo a precisare di non aver mai inviato nessuna lettera né a Cairo né a Rcs". Così in una nota Diego Della Valle.