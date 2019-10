20 ottobre 2019- 18:52 Rd Congo: almeno 30 morti in incidente autobus

Kinshasa, 20 ott. (Adnkronos/Dpa) - Almeno 30 persone sono state uccise e diverse altre persone sono state ferite gravemente in un incidente di autobus oggi in Congo. A riferirlo è la Polizia. L'incidente è avvenuto domenica mattina vicino alla città di Mbanza Ngungu, a circa 150 chilometri dalla capitale Kinshasa. Si sospetta che ci sia stato un problema con i freni sull'autobus che è caduto in una fossa e ha preso fuoco, ha riferito la polizia.