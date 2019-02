25 febbraio 2019- 13:16 Rdc: Bellanova (Pd), 'manca tutto tranne equazione poveri uguale furbi' (2)

(AdnKronos) - "Sarebbe stato necessario - dichiara Bellanova - un Ministro del lavoro concretamente impegnato sul versante delle politiche attive e un Ministro dello sviluppo economico realmente consapevole del suo ruolo e della necessità di proseguire nelle politiche per l’occupazione e il sostegno ai segmenti economici di qualità da noi messe in campo. Un Ministro più presente ai Tavoli di crisi e meno occupato a smantellare Direzioni generali, competenze e saperi. Più umile e meno chiacchierone. Più disposto ad imparare dalla realtà invece che contrabbandare soluzioni semplici e fintamente miracolose per problemi complessi". "Oggi, l'unica cosa in cui stanno riuscendo perfettamente è la criminalizzazione dei poveri, alimentando intorno a chi è fragile un muro di diffidenza e sospetto. Per quanto ancora - chiede infine Bellanova - potranno trattare in questo modo i cittadini che hanno bisogno di risposte vere e non di provare vergogna per il loro stato di bisogno?”.