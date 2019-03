3 marzo 2019- 14:04 Rdc: Bernini, 'confusione regna sovrana'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza è un enorme pasticcio che produrrà da subito ingiustizie, discriminazioni e ricorsi a causa delle discrepanze tra il decreto originario ora in vigore e il testo definitivo dopo la conversione in legge da parte del Parlamento". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."Mercoledì -spiega- partiranno le prime domande, e potranno presentarle sia gli immigrati che i furbetti dei divorzi e delle separazioni e dei cambi di residenza fatti ad hoc per ottenere il sussidio. A fine mese però cambieranno molto requisiti e chi oggi li possiede non li avrà più. Cosa succederà? Verrà revocato il sussidio? Ma negare il reddito in modo retroattivo rischia di essere incostituzionale e provocare così una valanga di ricorsi. La confusione regna sovrana".