5 febbraio 2019- 18:02 Rdc: Bernini, 'si rischia guerra tra poveri'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Dopo l'one man show con cui Di Maio ha lanciato urbi et orbi la card del reddito di cittadinanza, l'audizione in Senato di sindacati, Caritas e Comunità di Sant'Egidio ha smentito, dati alla mano, che il governo stia per abolire la povertà. Anzi, rischia di scatenare una guerra tra poveri e di penalizzare proprio chi versa in condizioni di povertà estrema". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."Una misura, dunque, che per la fretta elettorale con cui è stata varata, oltre a disincentivare la ricerca di un lavoro, finirà per favorire i furbetti della card che non avrebbero diritto al reddito -aggiunge- e per lasciar fuori tanti che hanno davvero bisogno del sostegno pubblico. L'obbligo di spendere l'intero ammontare del beneficio in un mese, poi, che vieta alle famiglie anche forme limitate di accantonamento, si mostra sempre più come un'imposizione assurda. E infine, la domanda delle domande: l'assunzione dei seimila 'navigator' con quali criteri verrà fatta? Per come è stata concepita, è l'esatto opposto della sbandierata trasparenza a Cinquestelle".