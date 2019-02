26 febbraio 2019- 12:13 Rdc: blitz contro i 'furbetti', Gdf fa scattare il censimento in Sicilia (2)

(AdnKronos) - Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha annunciato a Termini Imerese che il governo intende dare filo da torcere ai furbetti, che intendono ‘barare' per ottenere il sussidio: "I cambi di residenza degli ultimi tre mesi non valgono. Per evitare che il reddito venga macchiato da alcuni furbetti del Reddito di cittadinanza". In quell'occasione, Di Maio si è rivolto anche ai giornalisti chiedendo di non trasformare gli articoli in "manuali di istruzioni su come aggirare il Reddito di cittadinanza". Sempre oggi arriva in Senato un'altra modifica che estenderà la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza dalla sola condanna definitiva per truffa aggravata anche a condanne per terrorismo, sequestro di persona e associazioni di tipo mafioso. Inoltre niente sussidio per cinque anni per chi presenterà dichiarazioni Isee e documenti non corretti e in caso di vere e proprie truffe si rischiano condanne fino a 6 anni. Insomma, una vera e propria stretta. Con l'aiuto della Guardia di Finanza che ha già avviato il censimento sui 'furbetti' del reddito di cittadinanza.