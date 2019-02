28 febbraio 2019- 12:43 Rdc: Bonafede, 'aiuto a cittadini e spinta a economia'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Noi rispettiamo tutte le posizioni, ma noi crediamo nel reddito di cittadinanza come misura fondamentale, non solo per aiutare i cittadini che sono maggiormente in difficoltà ma anche per il rilancio di una parte dell'economia italiana, quindi proseguiamo". Così il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a margine della presentazione della relazione annuale sull'Intelligence, risponde a chi gli chiede delle critiche dell'Ue al reddito di cittadinanza, misura bandiera del M5S.Sulle ombre più in generale presenti nel Country Report sull’Italia, "non sono preoccupato, se stiamo andando in questa direzione - dice Bonafede - è perché crediamo che ci sia finalmente un governo che sta lavorando per i cittadini, chiaramente nel pieno rispetto delle posizioni europee. E' un governo che si preoccupa del Paese, che vuole rilanciarne economia e immagine, e stare al fianco dei cittadini in difficoltà".