27 febbraio 2019- 12:16 Rdc: Conte, 'migliorerà equità sociale e rilancerà crescita'

Roma,27 feb. (AdnKronos) - “Politiche di sostegno come il reddito di cittadinanza trovano profonda giustificazione sia per migliorare l’equità sociale che per rilanciare la crescita”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’incontro dell’Asvis alla Camera dei deputati, definendo la misura bandiera del M5S una “rivoluzione del welfare”.“La tutela della qualità vita non può fermarsi solo al contrasto povertà", ha tuttavia riconosciuto il premier snocciolando altre misure varate dal governo, tra queste la legge anticorruzione, con la quale è stato "affrontato il problema endemico del malaffare" e le "maggiori risorse stanziate per il Fondo sanitario nazionale".