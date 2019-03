12 marzo 2019- 16:48 Rdc: creata cabina di regia Milano metropolitana

Milano, 12 mar. (AdnKronos) - E' stato sottoscritto ieri, 11 marzo, un protocollo d'intesa per costituire una cabina di regia per la gestione del Reddito di Cittadinanza. Firmatari dell’intesa l’Inps, il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano, Afol metropolitana e Poste italiane.Il protocollo prevede la convocazione di tavoli tecnici per confrontarsi sul processo di gestione del Reddito di Cittadinanza e la realizzazione di campagne d’informazione improntate sull’integrazione e la gestione in rete dei servizi, nell’ottica di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure amministrative affinché si possano dare risposte efficaci e tempestive ai richiedenti.A breve verranno organizzati incontri tecnici operativi per definire e concordare una formazione trasversale tra i diversi operatori degli enti e dei soggetti coinvolti, in modo da fornire informazioni puntuali ai cittadini che si rivolgeranno ai diversi sportelli.