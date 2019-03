7 marzo 2019- 13:49 Rdc: Di Maio, 'chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero, ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Nemmeno uno! Ho già chiesto personalmente di fare le opportune verifiche sul caso". Ad affermarlo in un post su Facebook è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio sottolineando che "il reddito di cittadinanza è una misura per il sostegno degli invisibili, per ridare una speranza a chi la merita".