29 luglio 2019- 10:45 Rdc: Di Maio, 'confronto con Campania, rafforziamo centri impiego'

Napoli, 29 lug. (AdnKronos) - "Oggi c'è una tavolo tecnico tra ministero e Regione Campania al ministero e lì parleremo anche di questo, del fatto che noi vogliamo dare una mano ai giovani campani ad andare al centro per l'impiego e non subire un'umiliazione ma avere un'opportunità di lavoro. Questo stiamo cercando di fare". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Napoli, dove si trova per partecipare ad un convegno sull'autonomia all'Università Federico II, a proposito delle polemiche sui navigatori con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca."Stiamo finanziando un piano -ha rivendicato il vicepremier- che non è mai stato finanziato in vent'anni per i centri per l'impiego. Questa Regione ha 500 persone assunte nei centri per l'impiego, sono poche, io sto mandando da Roma, sono pronti chiavi in mano, altri 500 e la Regione non li vuole".