4 febbraio 2019- 14:22 Rdc: E.Letta, 'errore irridere provvedimento a prescindere'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Io sono in totale disaccordo con chi nel centrosinistra deride il provvedimento a prescindere". Lo afferma in una intervista al Mattino l'ex premier Enrico Letta oggi a Napoli per presentare il suo nuovo libro 'Ho imparato' (Il Mulino). "Servono critiche nel merito dello strumento - aggiunge - ma serve elaborare altre idee a favore della lotta alle povertà. Nel mio breve governo, con il ministro Giovannini, si elaborarono una serie di provvedimenti sull'inclusione perché credo che il nostro welfare è incapace di intervenire su situazioni di povertà diffusa e la nostra società sta creando molte sacche di vulnerabilità".Ma il Pd cosa deve fare? "Uno dei grandi obiettivi Pd è elaborare un progetto dedicato ai giovani: invogliarli a tornare per il rilancio del Mezzogiorno. E se dovessi dire una cosa al centrosinistra, al Pd è proprio quella di non fare analisi scontate sul perché i 5 Stelle hanno vinto ma bisogna battersi per riannodare il filo con il Sud. Un filo che si è spezzato anche e sopratutto perché questo è un governo a guida Salvini".