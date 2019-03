5 marzo 2019- 15:54 Rdc: Gelmini, 'inizia il mese delle speranze deluse'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Da domani si potranno presentare le domande per il reddito di cittadinanza, ma quello che inizia sarà il mese delle speranze deluse". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera."Il governo -aggiunge- continua a parlare di 5 milioni di persone quando anche oggi l’Istat, in audizione alla Camera, conferma che la platea dei beneficiari non raggiungerà neanche i 3 milioni. E tutto questo nel caos assoluto su controlli preventivi e successivi, con un iter parlamentare di conversione del decreto che è ancora in corso, e senza alcuna certezza sulla questione ‘navigator’ che dovrebbero rappresentare il collegamento con il mondo del lavoro. Al momento non si sa neanche come saranno assunti loro, figuriamoci i beneficiari del reddito”.