4 febbraio 2019- 10:37 Rdc: Grillo, 'Eurodividend da 200 euro per cittadini europei'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Non solo reddito di cittadinanza. Serve un reddito base europeo da 200 euro, un Eurodividend, anche per rilanciare il processo di integrazione europea. A lanciare l'idea sul suo blog è Beppe Grillo. "I processi produttivi e di erogazione di servizi -spiega- stanno cambiando così velocemente che nessuno di noi sa bene cosa succederà tra 5 anni. La riposta a questa insicurezza cosmica potrebbe essere il Reddito base europeo". "Un reddito concesso incondizionatamente a tutti i cittadini dell’Ue e ai residenti legali a lungo termine. Questo rappresenterebbe un modo intelligente per affrontare le urgenti priorità sociali: ridurre la povertà e le disuguaglianze di reddito; fornire un reddito che non sostituirebbe i programmi nazionali di assistenza sociale per i disoccupati, ma si aggiungerebbe ad essi; ridurre gli squilibri economici e sociali eccessivi tra i Paesi della zona euro". "Tale Eurodividend -aggiunge Grillo- sarebbe distribuito a tutti i residenti adulti degli Stati membri dell’Ue su base individuale e senza test di verifica o requisiti di lavoro. E potrebbe partire da 200 euro a testa. Si potrebbe mettere in atto già da domani. Infatti i primi studi dicono che la cifra di 200 euro è ampiamente sostenibile dall’Ue e sarebbe un primo passo importante. Concreto". (segue)