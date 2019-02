4 febbraio 2019- 10:42 Rdc: Grillo, 'Eurodividend da 200 euro per cittadini europei'(3)

(AdnKronos) - "L’Eurodividend -spiega ancora Grillo- è un progetto concreto, che sta andando avanti a grandi balzi con il sostegno di grandi personalità ed esperti di tutto il mondo. Sarebbe il primo passo fatto davvero verso l’idea dell’integrazione europea. Per ora parliamo di 200 euro al mese. Sicuramente pochi. Ma già qualcosa su cui contare e da cui partire. Se fossero di più potremmo far studiare migliaia di ricercatori, formare migliaia di persone". "Tutti hanno il diritto di sentirsi realizzati e di vivere la vita facendo ciò che vogliono, non ciò che serve al mercato. Ricordo che la maggior parte delle invenzioni e delle scoperte che hanno cambiato la nostra storia sono state accidentali. Al mercato non serviva la macchina da stampa e l’uomo è sopravvissuto anche prima della penicillina". "Oggi si sta iniziando a parlare di qualcosa che dovrebbe essere su tutti i Tg da tempo. Fare in modo che nessuno sia più costretto alla povertà. Un modo semplice e veloce per portare avanti questa discussione non c’è. Ma dobbiamo iniziare a farlo. Dobbiamo pensare di creare un sistema che formi persone, non lavoratori. Siamo in guerra e il nostro nemico è la povertà. Tutti siamo a rischio, nessuno è escluso". E "oggi nell’Ue -conclude Grillo- ci sono importanti squilibri in termini di investimenti pubblici nell’istruzione, nella sanità o nella sicurezza sociale. Sicuramente non è l’Europa che voleva Spinelli".