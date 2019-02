4 febbraio 2019- 10:38 Rdc: Grillo, 'Eurodividend da 200 euro per cittadini europei' (2)

(AdnKronos) - "Un Eurodividend -scrive ancora Grillo- non è destinato a sostituire i sistemi di welfare e di reddito minimo nazionali. Al contrario, fornisce un cuscinetto su cui gli Stati membri possono basarsi e adeguarsi per portare avanti i vari programmi di welfare nazionali. Tutto per garantire una vita decente a tutti i cittadini. L’Eurodividend è un giusto meccanismo redistributivo che garantirebbe a tutti gli europei di beneficiare ugualmente della ricchezza generata dall’integrazione europea". "Ma la domanda che viene spontanea è sostanzialmente una: è sostenibile? La risposta è si. Il finanziamento potrebbe essere basato su una combinazione dei seguenti prelievi: un’Iva europea, un’imposta sul reddito delle società europee, magari quelle a più alto tasso di automazione, una tassa europea sul carbonio e una tassa sulle transazioni finanziarie europee. In più potrebbe essere integrata da una riassegnazione di alcuni Fondi europei poco usati". "Gli strumenti di certo non mancano. C’è bisogno di volontà. Ciò che conta è che il suo finanziamento dipenda dalle risorse proprie dell’Ue per stabilire un chiaro legame tra il bilancio dell’Ue e i benefici per i cittadini europei".