4 giugno 2019- 11:55 **Rdc: Inps, oltre 1,25 mln domande al 30 maggio, 26% tasso rifiuto**

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Sono 1.252.148 le domande di Reddito di Cittadinanza presentate all'Inps al 30 maggio. Ad essere già state lavorate oltre 960mila, su un totale di poco più di un milione e 60 mila presentate a marzo ed aprile, di cui 674mila sono state accolte, 277 mila respinte e 9 mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto dunque è attualmente al 26%. E' quanto comunica l'Inps annotando come l’importo medio del Reddito sia di 540 euro mentre ammonta mediamente a 210 euro mese l’importo medio delle pensioni di cittadinanza finora liquidate.