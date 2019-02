18 febbraio 2019- 14:40 Rdc: M5S, 'Renzi e Berlusconi fanno risorgere patto Nazareno'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Incredibile ma vero, il famigerato 'Patto del Nazareno' è risorto per scagliarsi contro il Reddito di Cittadinanza. Pur di denigrare la nostra misura Berlusconi e Renzi raccontano balle, mentendo sapendo di mentire. Gli diamo un suggerimento: la prossima volta che parlano della nostra misura, oltre a dire la verità ricordino anche che ci hanno lasciato un Paese con 5 milioni di persone in povertà assoluta, proprio quelle per cui noi oggi interveniamo dopo che per anni loro hanno chiacchierato tanto ma senza fare i fatti". Così in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro. "Infatti quando al governo c'erano centrodestra, centrosinistra e tecnici appoggiati sempre e comunque dai partiti di Berlusconi e Renzi - ricordano i parlamentari pentastellati - il numero di cittadini in povertà assoluta è più che raddoppiato passando da poco più di 2 a oltre 5 milioni. Se gli fosse rimasto un briciolo di decenza, invece di attaccarci chiederebbero scusa agli italiani e poi farebbero silenzio. Per fortuna i cittadini hanno smesso di credergli già da un pezzo anche se loro non riescono proprio ad accettarlo", concludono.