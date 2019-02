4 febbraio 2019- 13:51 Rdc: Madia a Grillo, 'alleanze non insulti per misura Ue contro povertà'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Sono tra i primi a sostenere l’esigenza di una misura di protezione sociale universale per tutti i cittadini europei. Ma deve andare a chi è povero. Non a tutti. E servono alleanze, non insulti quotidiani a questo o quell’altro Stato europeo". Lo scrive su Twitter Marianna Madia, deputata del Pd, rispondendo al post di Grillo sul reddito universale europeo.