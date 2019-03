6 marzo 2019- 12:12 Rdc: niente ressa a Palermo, portali bloccati e tanti dubbi (2)

(AdnKronos) - In via Villa Filippina, in centro città, Rosa, che preferisce non dire il suo cognome, è seduta dietro la scrivania. Ma non può lavorare. "Il portale è bloccato", dice. "Ma non solo il mio - anche gli altri non possono fare niente - Io intanto ho raccolto tutto il materiale necessario delle persone che mi hanno lasciato i loro documenti. Secondo me le persone valuteranno cosa fare e solo dopo decideranno se fare la richiesta. Perché molti hanno paura di dovere allontanarsi dalla propria città enon possono o vogliono farlo".Alle poste, da via Mariano Stabile a piazza Verdi, la musica non cambia. C'è la solita confusione di ogni giorno. "Ci aspettavamo più gente, in effetti - dice una impiegata - ma vederemo cosa accadrà nelle prossime ore". Da ieri, nei 785 uffici postali della Sicilia sono apparsi degli avvisi. Si tratta di un calendario che suggerisce agli utenti il cui cognome inizia con la A e con la B di presentarsi oggi, a quelli con la C di presentarsi domani e così via, fino a concludersi mercoledì prossimo con le lettere dalla S alla Z. Ad oggi sono circa 181mila i nuclei familiari siciliani che, secondo Svimez, hanno diritto al sussidio. La richiesta può essere presentata alle Poste, nei Centri di assistenza fiscale oppure sul sito redditodicittadinanza.gov.it.