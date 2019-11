3 novembre 2019- 15:50 Rdc: Paragone, 'non l'abbiamo saputo costruire, accelerato troppo'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Col reddito di cittadinanza "abbiamo sbagliato a incardinarlo con grande frenesia... Non l'abbiamo saputo costruire perché abbiamo accelerato troppo, assolutamente". Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di in Mezz'ora in più su Rai tre.