6 marzo 2019- 16:13 Rdc: Patuanelli, 'detrattori dovranno ricredersi'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno rivoluzionario. Oggi ripensiamo a tutti i 'non ce la farete mai', a tutti 'il tempo è poco, i soldi ancora meno'. Oggi vi rispondiamo che quelle parole non ci sono mai suonate come sentenze inappellabili perché sapevamo di aver lavorato con dedizione a questa grande riforma sociale, mettendo in campo tutte le forze necessarie. Da oggi il reddito di cittadinanza è realtà e per richiederlo basta recarsi a un Caf abilitato o alle Poste più vicine oppure collegarsi online sul sito del governo". Lo scrive su Facebook Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato."I suoi detrattori -aggiunge- dovranno ricredersi, prima o poi, di fronte a quello che l'Inps ha già valutato come una politica che ridistribuisce ricchezza tra le famiglie, e iniziare a stare dalla parte dei cittadini. Riduzione della povertà e aumento dell'inclusione sociale sono passi molto importanti in direzione di un cambiamento di cui questo Paese aveva davvero bisogno per smettere di sopravvivere e ricominciare a crescere".