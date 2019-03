4 marzo 2019- 17:13 Rdc: potenziati gli sportelli Caf Cisl di Belluno e Treviso (2)

(AdnKronos) - Ad oggi, i modelli Isee sotto la soglia di 9.360 euro che dà diritto al Reddito di cittadinanza presenti nel database della Cisl sono 7.950 per la provincia di Treviso e 1.550 per la provincia di Belluno. Bisogna però tenere conto che l’Isee inferiore a 9.360 euro non è l’unico requisito richiesto: serve la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, un patrimonio immobiliare non superiore a 30mila euro senza considerare la casa di abitazione, un patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro per nuclei composti da un solo componente, 8 mila se i componenti sono due e 10mila per famiglie con tre o più persone. Inoltre nei sei mesi precedenti la richiesta non bisogna aver acquistato auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc, moto sopra i 250 cc o barche.Chi presenterà la domanda entro il 31 marzo, otterrà il beneficio a fine aprile; i cittadini che formuleranno al domanda per il reddito dal primo aprile, riceveranno il beneficio a maggio.