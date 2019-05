29 maggio 2019- 16:59 Rdc: rapporto, ora Italia sale in fascia media Ue per stanziamenti contrasto povertà

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Con l’introduzione del reddito di cittadinanza, gli stanziamenti per il contrasto alla povertà sono aumentati significativamente, passando a 7,1 miliardi di euro per il 2019 e a 8,5 e 8,3 per il 2020 ed il 2021. E' quanto si legge nel Rapporto sullo Stato Sociale 2019 "Welfare pubblico e welfare occupazionale" presentato oggi a Roma. Queste cifre, nella classifica dei paesi europei per le prestazioni erogate dagli strumenti di contrasto alla povertà in rapporto al Pil - sottolinea il rapporto - fanno salire il nostro paese (con un valore che arriva allo 0,40%) dalla fascia bassa dei paesi europei (con valori sotto lo 0,20%) a quella media (con valori sotto lo 0,50%), lasciandolo comunque lontano dai paesi della fascia alta (con valori che arrivano a sfiorare l’1,40%).