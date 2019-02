4 febbraio 2019- 12:04 Rdc: Rete Imprese, meglio lavoro cittadinanza e destinare risorse a investimenti

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Rete Imprese Italia "è per il lavoro di cittadinanza, mentre il reddito di cittadinanza difficilmente potrà contribuire al rilancio dell’occupazione in Italia. Quanto alle risorse per 'Quota 100' avrebbero giovato di più alla ripresa economica ed occupazionale se destinate alla spesa per investimenti". E' il giudizio espresso oggi dal Presidente di Rete Imprese Italia e di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti, intervenuto in audizione alla Commissione Lavoro del Senato sul decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Merletti, pur apprezzando la volontà del Governo di combattere la povertà e rilanciare l’occupazione, ritiene "che nel provvedimento sul reddito di cittadinanza rischia nel tempo di prevalere la componente assistenziale se esso non verrà accompagnato da subito da tutti i provvedimenti amministrativi e dagli investimenti in risorse umane e tecnologia per la realizzazione della finalità primaria, di innescare processi virtuosi per la ricerca di occupazione". Gli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza "vengono giudicati di difficile gestione e con una serie di limitazioni che ne scoraggiano l’utilizzo".