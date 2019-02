4 febbraio 2019- 12:04 Rdc: Rete Imprese, meglio lavoro cittadinanza e destinare risorse a investimenti (2)

(AdnKronos) - Secondo Rete Imprese Italia, "va rafforzato il meccanismo delle condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza, va attuata la riforma strutturale dei centri per l’impiego e garantiti efficaci controlli per evitare abusi nella fruizione del beneficio. Va evitato il rischio di possibili effetti distorsivi sul mercato del lavoro: la crescita dell’occupazione irregolare e della concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese, il disincentivo a creare nuove iniziative imprenditoriali". Il presidente di Rete Imprese Italia ritiene poi necessario "un attento monitoraggio degli interventi su 'Quota 100', una misura estremamente onerosa che occorre contemperare con la necessità di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Inoltre andrà ad aggiungersi alle misure strutturali e sperimentali degli ultimi anni, alimentando una normativa previdenziale estremamente complessa che rende difficile la programmazione sia per le aziende che per i lavoratori di volta in volta interessati".