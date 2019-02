27 febbraio 2019- 12:03 Rdc: Ronzulli, 'la tomba per il lavoro'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza, tanto voluto dal M5S per ripagare una cambiale elettorale, è la tomba per il lavoro, uno sfregio alla dignità di milioni di italiani che la mattina si alzano per andare a guadagnarsi onestamente da vivere”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.“Il cosiddetto decretone –aggiunge- è stato approvato soltanto con 149 voti, ovvero con meno della metà dei 315 senatori eletti. Evidentemente qualcuno nella maggioranza già incomincia a prendere le distanze da un provvedimento che non servirà minimamente a rilanciare l’economia e l’occupazione, ma sarà l’occasione per i tanti furbetti di accaparrarsi un sussidio statale. La maggior parte degli italiani, che adesso sono in condizioni di povertà, non vedranno migliorata la propria condizione. Senza creare ricchezza, senza sviluppo economico, si può redistribuire soltanto la miseria”.