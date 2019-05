28 maggio 2019- 19:01 Rdc: Scozzoli (Aires), 'con linee guida su beni acquistabili con card stop incertezze'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Nessun trionfalismo, ovviamente però siamo soddisfatti perché si è ristabilito un principio fondamentale: i prodotti elettronici non sono beni voluttuari o consumistici, ma strumenti fondamentali per la vita delle persone e delle famiglie, per l’inclusione sociale e anche per il reinserimento lavorativo". Così il presidente della Aires, Andrea Scozzoli, dopo che sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto ministeriale che definisce alcune linee guida per l’utilizzazione del Reddito di Cittadinanza. Poiché tra le spese consentite figurano anche quelle per elettrodomestici e per alcuni prodotti elettronici, la Aires, che riunisce le principali insegne retail del settore, nell’esprimere soddisfazione nel vedere riconosciuta la natura di beni essenziali a queste tipologie di prodotti "diramerà alle imprese alcune indicazioni operative mirate a dare esecuzione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale a quanto previsto dalla normativa. Si precisa, anzitutto, che non sarà possibile effettuare acquisti online ma che è consentita la modalità 'clicca e ritira', ovvero la prenotazione del bene sul web e il conseguente ritiro e pagamento nel punto vendita".