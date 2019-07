15 luglio 2019- 15:07 Rdc: Taverna a Boschi, 'oggi ultimo esame, da ottobre mi chiami dott.ssa'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Oggi ho preso il mio ultimo 30 a Sociologia dei fenomeni politici. Se vuole da ottobre può chiamarmi Dottoressa in Scienze Politiche. Ad oggi per lei sono il Vicepresidente del Senato. Io non mi preoccuperei di mio cugino piuttosto penserei a suo padre. Ad maiora!!". Continua il botta e risposta via social tra Paola Taverna e l'ex ministra Maria Elena Boschi. Il nuovo affondo arriva dall'esponente del M5S, che in un nuovo post su Facebook tira in ballo il padre di Boschi coinvolto in passato nella vicenda banca Etruria.