14 marzo 2019- 17:07 Rdc: Uil Fpl, coinvolgere parti sociali su potenziamento Centri Impiego

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Accogliamo positivamente l’accordo raggiunto tra il Governo e le Regioni, nel quale molte nostre proposte, avanzate negli ultimi mesi, sono state recepite". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil Fpl Michelangelo Librandi sottolineando la necessità "di avviare un serio piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego". Oltre alle 4000 assunzioni a tempo indeterminato già previste nella legge di bilancio, attraverso procedure semplificate, sottolinea Librandi, "vengono stanziate ulteriori risorse per permettere alle Regioni di assumere altre 7600 unità di personale nel 2021 con la possibilità di anticipare una parte di esse dal 2020, e procedere alla stabilizzazione di 1600 unità. Ci riteniamo infine soddisfatti per aver proceduto ad una migliore definizione della funzione dei navigator che saranno a disposizione delle Regioni come assistenza tecnica e operativa". "Confidiamo - conclude Librandi - nell’approvazione definitiva del decreto entro pochi giorni affinché diventi operativo il piano, che deve prevedere anche il diretto coinvolgimento delle parti sociali".