7 giugno 2019- 16:43 Real Estate: BlackRock punta sugli ostelli

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - BlackRock punta sugli ostelli. La divisione Real Assets della società ha acquisito un portafoglio di ostelli a livello paneuropeo nell'ambito di una joint venture da 100 milioni di euro con Amistat International, un gestore di ostelli leader del mercato. L'acquisizione comprende un portafoglio composto da tre asset, con la possibilità di prenderne altri sei ed è "coerente" con la strategia di BlackRock, che punta sulla creazione di valore attraverso un'allocazione a settori alternativi a basso rischio, come alloggi per studenti e ostelli. "Il profilo della domanda per gli ostelli è particolarmente interessante, data la mancanza sul mercato di asset di qualità e moderni, la presenza di una proprietà frammentata e di una penetrazione ancora molto bassa", sottolinea Thomas Mueller, responsabile Europa Real Estate Value-Added. La disponibilità di capitale istituzionale nel mercato degli ostelli è stata "storicamente limitata a causa soprattutto di un mercato disarticolato, della difficoltà di accedere alle scorte e raggiungere dimensioni significative", spiega Blackrock. L'interesse verso questo asset sta però crescendo da parte degli investitori istituzionali, che infatti hanno investito o ampliato negli ultimi anni questi investimenti e per i quali l'acquisizione di un portafoglio con asset operativi è divenuto attraente.BlackRock Real Estate è il gruppo che si occupa di investimenti immobiliari all'interno di BlackRock Real Assets e investe in strategie lungo l’intero spettro di rischio e rendimento, fornendo accesso a tutti i principali tipi di proprietà. Il team gestisce oltre 23 miliardi di dollari di asset immobiliari azionari e a debito privati e pubblici per conto di investitori di tutto il mondo in 17 uffici in 11 paesi in Asia-Pacifico, Europa e Stati Uniti.