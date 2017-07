REAL ESTATE: IRE ACQUISTA IL GRUPPO YARD

25 luglio 2017- 15:36

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Innovation Real Estate (Ire), società specializzata nella gestione dei servizi tecnici immobiliari, ha completato l’acquisizione di Yard, full service provider operante nel settore real estate. L’operazione, che non prevede scambi azionari, porterà nel 2018 alla fusione per incorporazione di Yard in Ire, che creerà uno dei principali player del mercato. L’unione delle due realtà, tra di loro fortemente complementari, consentirà un notevole rafforzamento di tutte le linee di business."Le sinergie tra i due gruppi consentiranno di confermare la nostra leadership e di offrire l’intera gamma dei servizi al mercato immobiliare italiano", spiega Massimo Cremona, presidente di Innovation Real Estate. Del nuovo gruppo saranno presidente e amministratore delegato Massimo Cremona e Alessandro Pasquarelli, che attualmente rivestono le stesse cariche in Ire. A testimonianza della volontà comune di avviare un percorso di piena integrazione, il presidente di Yard Gianfranco Navone è entrato a far parte dell’azionariato del nuovo gruppo e continuerà la sua attività in qualità di senior advisor con la responsabilità dello sviluppo del business e dei nuovi progetti. Attiva in Italia dal 1998, Innovation Real Estate vanta una consolidata esperienza nella gestione di portafogli immobiliari e nelle operazioni di sviluppo eterogenee e articolate: gestisce in tutto il territorio italiano asset immobiliari per 4 milioni di metri quadrati e un valore di oltre 6 mld e ha raggiunto nel 2016 un fatturato superiore ai 16 milioni di euro. Attivo dal 1998, il gruppo YARD offre servizi di Advisory; Servizi Valutativi; Due Diligence e Property Management; Agency; Servizi Documentali; Asset Sale Management; Advisory su NPL immobiliari (attraverso la società Yard Credit & Asset Management).